Воротар, який виграв 11 трофеїв за 107 ігрових хвилин, завершив кар'єру
Футболіст зробив заяву у соцмережах
39 хвилин тому
Колишній воротар Манчестер Сіті Скотт Карсон оголосив про завершення кар'єри у віці 40 років. Англієць провів шість років на «Етіхаді», перші два з яких були в оренді, перш ніж перейти до складу команди за постійним контрактом з Дербі Каунті у 2021 році.
За цей час Карсон зіграв лише 107 хвилин за першу команду. Однак він виграв 11 трофеїв, в середньому один трофей кожні 9,8 хвилини гри. Карсон покинув клуб влітку цього року.
«Після неймовірної пригоди під стійкою воріт час повісити рукавички на цвях. Футбол дав мені все – спогади, дружбу та моменти, які я ніколи не забуду. Дякую кожному товаришу по команді, тренеру, вболівальнику та клубу, які були частиною моєї подорожі. Це була честь», – написав Карсон у соціальних мережах.
