Павло Василенко

Колишній воротар Манчестер Сіті Скотт Карсон оголосив про завершення кар'єри у віці 40 років. Англієць провів шість років на «Етіхаді», перші два з яких були в оренді, перш ніж перейти до складу команди за постійним контрактом з Дербі Каунті у 2021 році.

За цей час Карсон зіграв лише 107 хвилин за першу команду. Однак він виграв 11 трофеїв, в середньому один трофей кожні 9,8 хвилини гри. Карсон покинув клуб влітку цього року.