18 лютого відбулися перші чотири стикові матчі Ліги чемпіонів сезону-2025/2026.

Ліга чемпіонів УЄФА. Стикові матчі

Карабах – Ньюкасл Юнайтед 1:6

Олімпіакос – Байєр 0:2

Брюгге – Атлетіко Мадрид 3:3

Буде-Глімт – Інтер 3:1

Азербайджанський Карабах не зміг протистояти Ньюкаслу, пропустивши шість м’ячів у домашньому поєдинку. Водночас один із сенсаційних результатів дня зафіксовано в Норвегії, де Буде-Глімт переграв Інтер із рахунком 3:1.

У Греції Байєр упевнено здолав Олімпіакос, а в Бельгії глядачі побачили яскраву результативну нічию — Брюгге та Атлетіко Мадрид забили по три м’ячі.

Фінал поточного розіграшу турніру відбудеться 30 травня 2026 року в Будапешті на стадіоні Пушкаш Арена.