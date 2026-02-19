Результати перших стикових матчів Ліги чемпіонів 18 лютого
Інтер зазнав поразки в Норвегії, Ньюкасл влаштував гольову феєрію
близько 14 годин тому
18 лютого відбулися перші чотири стикові матчі Ліги чемпіонів сезону-2025/2026.
Ліга чемпіонів УЄФА. Стикові матчі
Карабах – Ньюкасл Юнайтед 1:6
Олімпіакос – Байєр 0:2
Брюгге – Атлетіко Мадрид 3:3
Буде-Глімт – Інтер 3:1
Азербайджанський Карабах не зміг протистояти Ньюкаслу, пропустивши шість м’ячів у домашньому поєдинку. Водночас один із сенсаційних результатів дня зафіксовано в Норвегії, де Буде-Глімт переграв Інтер із рахунком 3:1.
У Греції Байєр упевнено здолав Олімпіакос, а в Бельгії глядачі побачили яскраву результативну нічию — Брюгге та Атлетіко Мадрид забили по три м’ячі.
Фінал поточного розіграшу турніру відбудеться 30 травня 2026 року в Будапешті на стадіоні Пушкаш Арена.
