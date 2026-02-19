Президент ФІФА Джанні Інфантіно прокоментував резонансний інцидент, що стався під час стикового матчу Ліги чемпіонів між лісабонською Бенфікою та мадридським Реалом. Під час зустрічі півзахисник Бенфіки Джанлука Престіанні назвав нападника вершкових Вінісіуса Жуніора "мавпою".

Очільник світового футболу емоційно відреагував на ситуацію та наголосив на неприпустимості подібних проявів у спорті.

Я був у шоці. Це мене дуже сильно засмутило. У нашому суспільстві немає місця расизму. Потрібно зробити все, щоб були вжиті відповідні заходи, — наводить слова Джанні Інфантіно пресслужба Міжнародної федерації футболу.

Перший стиковий матч завершився мінімальною перемогою Реала з рахунком 1:0. Єдиний м’яч на початку другого тайму забив саме Вінісіус Жуніор.