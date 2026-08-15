Шахтар продовжив контракт з основним гравцем команди
Відомі деталі нової угоди
Фото: ФК Шахтар
Донецький Шахтар оголосив про новий контракт воротаря Дмитра Різника. Угода між клубом і футболістом діятиме до 31 липня 2031 року, повідомляє пресслужба «гірників».
Різник приєднався до Шахтаря в лютому 2023 року. Відтоді у складі оранжево-чорних він провів 118 офіційних матчів, 55 з яких – без пропущених мʼячів.
Разом із клубом воротар тричі ставав чемпіоном України (2023, 2024, 2026) і здобув два Кубки України (2024, 2025). Уболівальники двічі визнавали Різника найкращим гравцем року в Шахтарі (2024, 2025).
Наразі Шахтар посідає друге місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши шість очок.
У третьому турі чемпіонату України «гірники» зіграють на виїзді з ФК Харків (16 серпня).
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