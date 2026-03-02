Всупереч війні: Степаненко пояснив, чому рівень українського футболу насправді стрімко зростає
Півзахисник поділився думкою, щодо питання прогресу УПЛ
близько 7 годин тому
Півзахисник ковалівського Колоса Тарас Степаненко порівняв рівень української Прем'єр-ліги з турецьким чемпіонатом та поділився враженнями від прогресу вітчизняного футболу.
Досвідчений хавбек, який має тривалий досвід виступів в Україні, відзначив позитивну динаміку розвитку УПЛ, незважаючи на складні умови в країні. Слова наводить ПРОФУТБОЛ Digital.
Я вам скажу, що ми повинні розуміти, що у нашій країні йде війна. І молодці люди, які виділяють кошти, спонсорують футбол. Ми бачимо гарну атмосферу, люди прийшли, гарне поле. І ми бачимо, що щороку рівень поступово зростає, підтягуються інші команди. На це приємно дивитися.
