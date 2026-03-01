Дострокова перемога Усика? Відомий український боксер розібрав шанси Верховена в Єгипті
Сіренко вважає, що без ніг Ріко не зможе перемогти Олександра
15 хвилин тому
Український суперважковаговик Владислав Сіренко (22-1, 19 КО) поділився очікуваннями від майбутнього протистояння між Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та зіркою кікбоксингу Ріко Верховеном. Боксер впевнений у достроковій перемозі співвітчизника. Слова наводить Чемпіон.
Сіренко зауважив, що без своєї головної зброї — ударів ногами — нідерландець матиме критично мало шансів проти технічного арсеналу чемпіона.
Головна зброя Ріко (ноги) – заборонена. Його шанси обмежені лише фізичною міццю та спробами нав’язати силову боротьбу, що малоефективно проти боксерського інтелекту Усика.
Переконлива перемога Усика. Найімовірніше, що це буде дострокова зупинка у другій половині бою через тотальну технічну перевагу та темп українця.
Нагадаємо, мегафайт між Олександром Усиком та Ріко Верховеном запланований на 23 травня. Поєдинок відбудеться в історичній локації — єгипетській Гізі.