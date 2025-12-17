Вулвергемптон повернеться за Бражком
Аутсайдер АПЛ не втратив інтерес до гравця Динамо
близько 1 години тому
Володимир Бражко / Фото - ФК Динамо Київ
Півзахисник Динамо та збірної України Володимир Бражко може з другої спробу опинитись в складі Вулвергемптона, повідомляє Inside Transfers.
Минулої зими пропозиція аутсайдера АПЛ не влаштувала братів Суркісів, а в грі самого Володимира почався спад.
Бражко в цьому сезоні провів за Динамо 22 матчі: 2 голи, 1 асист. Transfermarkt оцінює його вартість у 12 мільйонів євро.
Наразі Динамо займає четверту позицію в чемпіонаті з 26 очками в 16 матчах.
Вулвергемптон замикає турнірну таблицю АПЛ з двома балами у 16 турах.