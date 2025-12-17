Півзахисник Динамо та збірної України Володимир Бражко може з другої спробу опинитись в складі Вулвергемптона, повідомляє Inside Transfers.

Минулої зими пропозиція аутсайдера АПЛ не влаштувала братів Суркісів, а в грі самого Володимира почався спад.

Бражко в цьому сезоні провів за Динамо 22 матчі: 2 голи, 1 асист. Transfermarkt оцінює його вартість у 12 мільйонів євро.

Наразі Динамо займає четверту позицію в чемпіонаті з 26 очками в 16 матчах.

Вулвергемптон замикає турнірну таблицю АПЛ з двома балами у 16 турах.

УПЛ оголосила найкращих тренера та гравця 16-го туру.