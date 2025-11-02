Вулверхемптон вирішив звільнити головного тренера
Клуб АПЛ попрощався з Вітором Перейрою
близько 1 години тому
Вітор Перейра/фото: Вулверхемптон
Португальський тренер Вітор Перейра залишив посаду головного наставника Вулверхемптону, повідомляє журналіст Бен Джейкобс.
За даними джерела, 57-річного фахівця було звільнено після невдалого старту сезону. Перейра очолював англійський клуб із 19 грудня 2024 року.
Після десяти турів Прем'єр-ліги Вулверхемптон зумів набрати лише два очки, зігравши внічию з Тоттенхемом та Брайтоном, і замикає турнірну таблицю чемпіонату.
Раніше команда зазнала поразки від Фулхема в черговому матчі чемпіонату Англії.