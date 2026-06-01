Павло Василенко

Тиждень, що передував першим президентським виборам у мадридському Реалі з 2006 року, розпочався з гучної новини. Каталонська радіостанція RAC 1 опублікувала секретний аудіозапис Флорентіно Переса від 2019 року, зроблений під час розслідування справи, відкритої за скаргою самого Переса на Ігнасіо Санчеса Галана, виконавчого президента Iberdrola.

Iberdrola є однією з найбільших енергетичних компаній у світі та світовим лідером у виробництві електроенергії з відновлюваних джерел. Звинувачення полягає в тому, що Галан найняв послуги колишнього комісара Хосе Мануеля Вільярехо, щоб шпигувати за ним та публікувати компрометуючу інформацію через ЗМІ.

У записі, опублікованому в понеділок, який є частиною свідчень Переса перед Національним судом 14 листопада 2019 року, президент мадридського Реала звинувачує Санчеса Галана, з яким він досі підтримує ворожі стосунки, у змові з Вільярехо з метою його усунення трьома можливими способами: шляхом вбивства, шляхом розкриття ймовірних банківських рахунків у податкових гаванях або шляхом вигадування історії про його незаконнонароджену дитину.

«Мені багато разів казали три речі. По-перше, найкраще змусити мене зникнути через нещасний випадок або вірус. Я не знав, що вони можуть змусити тебе зникнути за допомогою вірусу. По-друге, вони кажуть, що потрібно знайти рахунки, які має Флорентіно Перес за межами Іспанії, і що вони за це заплатять багато грошей. А третє, що є повним дикунством, – це вигадати для мене дитину», – сказав президент мадридського клубу судді Мануелю Гарсії Кастельону.

У своїх поясненнях щодо справи, яка захищена слідчою таємницею і яка, за даними RAC 1, тривала близько години, Флорентіно Перес також розкритикував пресу. Він стверджує, що Вільярехо та кілька журналістів хотіли використати інформацію проти нього, щоб шантажувати його – те, від чого він регулярно страждав, і що спонукало його звернутися за допомогою до тодішнього директора Національного розвідувального центру (CNI) Фелікса Санса Ролдана.

«Він сказав мені не надто хвилюватися», – додав Перес.

Варто нагадати, що під час пресконференції Перес натякнув, що Санчес Галан підтримує кандидатуру Енріке Рікельме – його єдиного суперника на виборах президента Реала, запланованих на неділю, 7 червня.