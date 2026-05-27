Володимир Кириченко

Український голкіпер Андрій Лунін має намір залишити мадридський Реал під час літнього трансферного вікна. Про це повідомив El Nacional.

Голкіпер незадоволений кількістю ігрового часу та хоче продовжити кар’єру в клубі, де матиме стабільну практику. Крім того, Луніна не влаштовує намір мадридського клубу підписати нового воротаря у разу відходу Тібо Куртуа замість того, щоб довірити місце основного голкіпера йому.

За інформацією джерела, гравець покине команду незалежно від приходу нового головного тренера мадридців – головним кандидатом на посаду називають Жозе Моурінью. Українець уже провів зустріч зі своїм агентом та керівництвом клубу та попросив не перешкоджати його трансферу.

У Реалі не планують перешкоджати відходу українця та готові розглядати пропозиції щодо його переходу.

Найбільший інтерес до Луніна проявляють команди із англійської Прем’єр-ліги та італійської Серії А. У мадридському клубі оцінюють можливий трансфер українського воротаря приблизно у 20 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Інтер готовий гарантувати Андрію місце в стартовому складі.

Портал Transfermarkt оцінює вартість воротаря в 15 млн євро. Його контракт діє до 30 червня 2030 року.

Минулого сезону Лунін провів 12 матчів, 1 з яких на нуль, пропустив 21 гол.

