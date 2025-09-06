Павло Василенко

Вінгер київської Оболоні Віктор Блізніченко припинив співпрацю з «пивоварами», повідомляє клубна пресслужба. Таким чином, футболіст тепер перебуває у статусі вільного агента.

22-річний вінгер домовився з керівництвом київського клубу про розірвання контракту за взаємною згодою сторін.

Блізніченко є вихованцем київського Динамо, де виступав за U-17 та U-19. Два сезони провів в орендах – спочатку грав за Інгулець, потім за Кривбас. В серпні минулого року перебрався до Оболоні на правах вільного агента.

У минулому сезоні Блізніченко зіграв 28 матчів за «пивоварів» у всіх турнірах, в яких забив два голи та віддав одну результативну передачу.

Наразі київська команда займає сьоме місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши сім очок.

У п’ятому турі чемпіонату України «пивовари» на своєму полі приймуть Динамо. Матч пройде 13 вересня і розпочнеться о 15:30.