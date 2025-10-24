Колишній асистент головного тренера Шахтаря Юрій Беньо пояснив причини поразки команди в матчі другого туру загального етапу Ліги конференцій проти Легії (1:2).

Ми приділили цьому матчу велику увагу, оскільки «Легія» — майбутній суперник «Відзева» (Юрій зараз працює у штабі Йовічевича у «Відзеві»). Ми знали, що це дуже сильна команда, яка високо котується в Польщі та вважається претендентом на боротьбу за золоті нагороди.

Вони переживають схожий період, як «Динамо» чи «Шахтар»: грають на два фронти (Ліга конференцій та УПЛ), використовують ротацію і через це втрачають очки у внутрішній першості.

Попри внутрішні проблеми, з якими вони підходили до матчу, «Легія» залишається досить сильною для польської ліги. Матч це підтвердив: вони дуже організовані та небезпечні.

Результат не здивував. Ми вже мали інформацію про цю команду. Крім того, «Шахтар» зараз знекровлений: не всі основні гравці грають, багато травмованих, тренерський штаб проводив ротацію. «Гірникам» було дуже важко.

Ми бачимо, що навіть у чемпіонаті України «Шахтар» має труднощі проти організованої оборони. «Легія» ж за класом — суперник зовсім іншого рівня, я вважаю, вона на голову вища за тих, проти кого «Шахтар» грав останнім часом в УПЛ.

Я очікував, що якщо «Шахтар» і переможе, то перемога буде дуже важкою. «Легія» — потужна, силова команда, з якою важко боротися в єдиноборствах.

До того ж у «Шахтаря» грало багато молодих гравців без достатнього досвіду. Було видно, що вони ще не готові до такого рівня, про що свідчать індивідуальні помилки, які призводили до голів.

Команди у єврокубках завжди мають шалену мотивацію, бо це презентація клубу, країни, а для гравця — можливість збільшити свою вартість. До того ж «Шахтар» для них був подразником — команда з ім’ям, яка постійно грає в Лізі чемпіонів. Думаю, вони пам’ятали й період, коли «Шахтар» у 2022 році базувався на стадіоні «Легії».

По організації гри було видно, що проти такої оборони дуже важко. У поляків завжди була підстраховка. А гравці, які зараз є в «Шахтарі», ще сируваті для цього рівня. Їм потрібен час.

Причини спаду «Шахтаря»? Керівництво клубу саме говорило, що вони були змушені продати гравців, бо команда не вийшла до Ліги Європи. У Лізі конференцій дуже важко потім продати футболіста за 40–50 мільйонів євро.

Основна проблема — велика кількість травм основних футболістів. А гравці, яких взяли, поки що не готові вирішувати ці завдання. Можливо, в них є потенціал, але цей потенціал дуже далекий. Їм потрібен час, — сказав Беньо в інтерв'ю ua.tribuna.com.