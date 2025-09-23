Ямаль очолив рейтинг претендентів на Золотий м’яч 2026
Goal назвав головних фаворитів
близько 1 години тому
Ламін Ямаль / фото - Барселона
Британський спортивний портал Goal оприлюднив власний рейтинг головних кандидатів на Золотий м’яч у 2026 році. Перше місце посів вінгер Барселони Ламін Ямаль. Другу позицію зайняв нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе. Третім у переліку йде форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд.
Чинним володарем престижної нагороди залишається нападник ПСЖ Усман Дембеле.
Топ-10 головних претендентів на Золотий м’яч 2026 за версією Goal:
Ламін Ямаль (Барселона)
Кіліан Мбаппе (Реал Мадрид)
Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті)
Гаррі Кейн (Баварія)
Мохамед Салах (Ліверпуль)
Педрі (Барселона)
Вітінья (ПСЖ)
Усман Дембеле (ПСЖ)
Ашраф Хакімі (ПСЖ)
