Форвард молодіжної збірної України Богдан Попов перед міжнародною паузою отримав ігрову практику у складі Емполі. Його команда в 12 турі Серії Б мінімально переграла Катандзаро.

Для самого Попова матч вдалим не назвеш, примудрившись заробити два попередження, що залишили Емполі вдесятьох на весь другий тайм.

За відсутності Богдана його партнери по команді змогли отримати бажане, взявши 3 очки в меншості.

Серія Б. 12 тур

Емполі - Катандзаро 1:0

Гол: Шпенді, 59 (з пенальті)

