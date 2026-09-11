Визначено найкращого гравця Шахтаря у матчі Ліги чемпіонів проти ПСВ
Зустріч завершилася внічию
Статистичні портали визначили найкращого та найгіршого футболістів Шахтаря за підсумками першого матчу команди в основному етапі Ліги чемпіонів. У поєдинку з ПСВ донецький клуб зіграв унічию 1:1, а головне визнання отримав Ізаке Сілва. Результат матчу та авторство голів підтверджують дані Sofascore.
Бразильський атакувальний півзахисник провів на полі 88 хвилин і став безпосереднім учасником гольової атаки Шахтаря. Саме Ізаке Сілва віддав результативну передачу на Глейкера Мендосу, який наприкінці першого тайму відкрив рахунок у зустрічі.
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Одразу три авторитетні статистичні ресурси оцінили виступ Ізаке Сілви найвище серед футболістів Шахтаря. Flashscore поставив йому 7,5 бала, WhoScored – 7,38, а Sofascore – 7,3. Таким чином, бразилець став єдиним гравцем команди, якого всі три портали визнали найкращим.
Водночас щодо футболіста, який провів найменш переконливий матч, думки статистичних ресурсів розділилися. Sofascore найнижчі оцінки поставив Вінісіусу Тобіасу та Дмитру Різнику – по 6,3 бала. WhoScored найгіршим у складі Шахтаря назвав капітана Миколу Матвієнка, який отримав 6,03.
Flashscore мав іншу думку. Найнижчу оцінку серед гравців Шахтаря цей портал поставив бразильському нападнику Кауану Еліасу – лише 5,9 бала.
Наступний поєдинок у Лізі чемпіонів Шахтар проведе проти грецького АЕК. Номінально домашня зустріч донецького клубу відбудеться в Лондоні.
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