Павло Василенко

Статистичні портали визначили найкращого та найгіршого футболістів Шахтаря за підсумками першого матчу команди в основному етапі Ліги чемпіонів. У поєдинку з ПСВ донецький клуб зіграв унічию 1:1, а головне визнання отримав Ізаке Сілва. Результат матчу та авторство голів підтверджують дані Sofascore.

Бразильський атакувальний півзахисник провів на полі 88 хвилин і став безпосереднім учасником гольової атаки Шахтаря. Саме Ізаке Сілва віддав результативну передачу на Глейкера Мендосу, який наприкінці першого тайму відкрив рахунок у зустрічі.