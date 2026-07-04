Визначилися усі пари 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026
Поєдинки цієї стадії турніру розпочнуться вже сьогодні
близько 1 години томуПідписатися в
Фото: Getty Images
Визначилися усі пари 1/8 фіналу чемпіонату світу 2026 року. До вашої уваги їхній повний список та календар.
Календар матчів 1/8 фіналу ЧС-2026 (час початку вказаний за Києвом)
04.07.2026 (субота)
Канада – Марокко (20:00)
05.07.2026 (неділя)
Парагвай – Франція (00:00)
Бразилія – Норвегія (23:00)
06.07.2026 (понеділок)
Мексика – Англія (03:00)
Португалія – Іспанія (22:00)
07.07.2026 (вівторок)
США – Бельгія (03:00)
Аргентина – Єгипет (19:00)
Швейцарія – Колумбія (23:00)
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