Визначилися всі пари плейоф чемпіонату світу-2026
Загалом на цій стадії візьмуть участь 32 збірні
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Фото: Getty Images
За підсумками групового етапу чемпіонату світу 2026 року на території США, Канади та Мексики визначилися всі пари 1/16 фіналу турніру.
Пари 1/16 фіналу ЧС-2026
- 28 червня (22:00): ПАР – Канада
- 29 червня (20:00): Бразилія – Японія
- 29 червня (23:30): Німеччина – Парагвай
- 30 червня (04:00): Нідерланди – Марокко
- 30 червня (20:00): Кот'д'Івуар – Норвегія
- 1 липня (00:00): Франція – Швеція
- 1 липня (04:00): Мексика – Еквадор
- 1 липня (19:00): Англія – ДР Конго
- 1 липня (23:00): Бельгія – Сенегал
- 2 липня (03:00): США – Боснія і Герцеговина
- 2 липня (22:00): Іспанія – Австрія
- 3 липня (02:00): Португалія – Хорватія
- 3 липня (06:00): Швейцарія – Алжир
- 3 липня (21:00): Австралія – Єгипет
- 4 липня (01:00): Аргентина – Кабо-Верде
- 4 липня (04:30): Колумбія – Гана
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