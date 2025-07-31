Визначилися всі пари третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів
Стали відомі всі учасники наступної стадії відбору головного клубного турніру Європи
близько 2 годин тому
Матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів завершені — і таким чином сформовано повний список пар третього раунду. Зустрічі відбудуться 5 та 6 серпня, а матчі-відповіді — 12 серпня. Жеребкування раунду плей-оф пройде 4 серпня.
Як стало відомо раніше, Динамо на шляху чемпіонів зіграє з кіпрським Пафосом.
Шлях чемпіонів
Мальме (Мальме, Швеція) – Копенгаген (Копенгаген, Данія)
Кайрат (Алмати, Казахстан) – Слован (Братислава, Словаччина)
Лех (Познань, Польща) – Црвена Звезда (Белград, Сербія)
Лудогорець (Разград, Болгарія) – Ференцварош (Будапешт, Угорщина)
Динамо (Київ, Україна) – Пафос (Пафос, Кіпр)
Шкендія (Тетово, Північна Македонія) – Карабах (Агдам, Азербайджан)
Шлях представників ліг
РБ Зальцбург (Зальцбург, Австрія) – Брюгге (Брюгге, Бельгія)
Рейнджерс (Глазго, Шотландія) – Вікторія Пльзень (Пльзень, Чехія)
Ніцца (Ніцца, Франція) – Бенфіка (Лісабон, Португалія)
Феєнорд (Роттердам, Нідерланди) – Фенербахче (Стамбул, Туреччина)
Нагадаємо, переможці третього раунду вийдуть до раунду плей-оф, де буде розіграно останні путівки до групового етапу Ліги чемпіонів.