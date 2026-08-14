Визначилися всі учасники четвертого раунду кваліфікації Ліги Європи
Перші поєдинки пройдуть наступного тижня
Фото: Х
Напередодні відбулися матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи. За їх підсумками визначилися всі пари 4-го раунду відбору турніру.
- Трабзонспор (Туреччина) – Ференцварош (Угорщина)
- Університатя Крайова (Румунія) – Арарат-Вірменія (Вірменія)
- Сент-Трюйден (Бельгія) – Омонія (Кіпр)
- Црвена Звезда (Сербія) – Вікторія Пльзень (Чехія)
- Егнатія (Албанія) – Ліллестрем (Норвегія)
- Ягеллонія (Польща) – Іберія 1999 (Грузія)
- Мьєльбю (Швеція) – РБ Зальцбург (Австрія)
- Кайрат (Казахстан) – Андерлехт (Бельгія)
- Лех Познань (Польща) / КІ Клаксвік (Фарери) – Тун (Швейцарія)
- Бешикташ (Туреччина) – Кауно Жальгіріс (Литва)
- Бенфіка (Португалія) – Орхус (Данія)
- ОФІ (Греція) – ЦСКА Софія (Болгарія)
Матчі заплановані на 20 та 27 серпня.
Фінал Ліги Європи відбудеться 26 травня 2027 року в німецькому Франкфурті на арені Вальдштадіон.
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