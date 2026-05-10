Сергій Разумовський

ФІФА працює над оновленням дисциплінарного кодексу, яке може змінити підхід до покарання футболістів, тренерів та офіційних осіб за расистську або іншу дискримінаційну поведінку. Про це повідомляє The Times.

У міжнародній федерації розглядають можливість скорочення терміну дискваліфікації для порушників, які добровільно визнають свою провину. У такому разі покарання може бути зменшене вдвічі.

Водночас пом’якшення санкцій не означатиме повного звільнення від відповідальності. Однією з ключових умов для скорочення дискваліфікації стане обов’язкова участь у спеціальних освітніх програмах. Вони будуть спрямовані на протидію расизму, дискримінації та нетерпимості у футболі.

У ФІФА вважають, що такий механізм може стати додатковим стимулом для порушників визнавати власні дії та брати за них відповідальність. Організація хоче поєднати дисциплінарне покарання з виховним елементом, щоб не лише карати винних, а й працювати над запобіганням подібним інцидентам у майбутньому.

Також майбутні зміни пов’язують із проблемами, які виникають під час розслідування расистських епізодів у футболі. Часто довести факт образ або дискримінаційних висловлювань безпосередньо під час матчу буває складно. На це впливають шум на стадіоні, відсутність чітких аудіодоказів, мовні бар’єри та різні версії учасників інциденту.

У попередні роки ФІФА неодноразово стикалася з ситуаціями, коли гравці повідомляли про расистські образи, однак дисциплінарні органи не могли остаточно підтвердити звинувачення. Через це частина проваджень завершувалася без серйозних наслідків для підозрюваних осіб.

Одним із таких прикладів став інцидент на клубному чемпіонаті світу. Захисник Реала Антоніо Рюдіґер заявив, що почув расистські образи з боку капітана Пачуки Густаво Кабраля. Однак пізніше дисциплінарна справа не отримала подальшого розвитку. Представник мексиканського клубу заперечив звинувачення на свою адресу.

Заплановані зміни до дисциплінарного кодексу є частиною ширшої антидискримінаційної політики ФІФА. Організація посилює роботу в цьому напрямку напередодні чемпіонату світу 2026 року, який відбудеться у США, Канаді та Мексиці.

Очікується, що нові правила мають допомогти ФІФА ефективніше реагувати на прояви расизму та дискримінації, а також створити більш чіткий механізм відповідальності для футболістів і офіційних осіб.

