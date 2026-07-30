Сергій Разумовський

Рівненський Верес найближчим часом може підсилити центр оборони бразильським футболістом. За інформацією «ТаТоТаке», клуб орендує 21-річного Андрея, який належить чинному чемпіону Азербайджану — Сабаху.

Поточний рік захисник розпочав на правах оренди у грузинській Іберії. Очікується, що найближчим часом він пройде медичний огляд у Рівному, після чого стане гравцем Вереса.

Орендна угода буде розрахована на один сезон і передбачатиме право викупу футболіста. Зріст бразильця становить 193 сантиметри.

Нагадаємо, воротар Вереса продовжить кар’єру в команді Шацьких.