Взяли приклад з Полісся: Верес орендує португаломовного гравця з топклубу Азербайджану
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близько 2 годин томуПідписатися в
Андрей. Фото: ФК Сабах
Рівненський Верес найближчим часом може підсилити центр оборони бразильським футболістом. За інформацією «ТаТоТаке», клуб орендує 21-річного Андрея, який належить чинному чемпіону Азербайджану — Сабаху.
Поточний рік захисник розпочав на правах оренди у грузинській Іберії. Очікується, що найближчим часом він пройде медичний огляд у Рівному, після чого стане гравцем Вереса.
Орендна угода буде розрахована на один сезон і передбачатиме право викупу футболіста. Зріст бразильця становить 193 сантиметри.
Нагадаємо, воротар Вереса продовжить кар’єру в команді Шацьких.