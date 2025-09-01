Михайло Цирук

Трохи більше ніж два роки тому українські вболівальники вже проводжали до Жирони найкращого бомбардира УПЛ, коли команда з Каталонії підсилилася Артемом Довбиком. Тепер та ж сама історія повторюється і з Владиславом Ванатом, котрий уже прибув до сонячної Іспанії та навіть встиг переглянути матч свого нового клубу проти Севільї.

Швидкий перехід у дорослий футбол

Історія Ваната - це історія майже ідеального переходу та швидкої адаптації з юнацького футболу у дорослий. Владислав був справжньою машиною для голів на молодіжному рівні, і відносно швидко став нею і в першій команді київського Динамо. Втім, певний час на цей шлях таки знадобився.

За першу команду Динамо Ванат Дебютував ще під керівництвом Мірчі Луческу. Румунський фахівець випустив молодого нападника на останні 10 хвилин матчу проти Колоса наприкінці чемпіонського сезону 2020/21. Та на цьому динамівська карʼєра Владислава трохи призупинилася, і з нової кампанії юний форвард пішов шукати ігрову практику в оренді в одеському Чорноморці.

Сезон в Одесі не був для Ваната надто успішним та результативним: гравець записав на свій рахунок тільки 3 голи у 17-ти матчах УПЛ. Однак з Чорноморця він повернувся футболістом, готовим до завдань рівня Динамо.

Машина для голів

З самого старту сезону 2022-23 нападник стає основним гравцем команди, і, найголовніше, починає чимало забивати. У першій повноцінній кампанії у складі киян Владислав Ванат відзначився 12-ма голами в УПЛ.

Результативність Ваната відзначив тренерський штаб збірної України, і 12 червня 2023 року він дебютував за головну команду у спарингу проти Німеччини, після чого став стабільно викликатися до її лав. Наразі 23-річний форвард має в активі 11 матчів та два голи у футболці синьо-жовтих.

Певною мірою доленосним для Владислава став сезон 2023-24. 14 забитих мʼячів в УПЛ дозволили вперше в карʼєрі стати найкращим бомбардиром чемпіонату, і після цього стало зрозуміло, що цей форвард може забивати багато стабільно. Принаймні, на рівні української національної першості.

Ще одна чеснота Ваната - здатність допомагати відзначатися партнерам. У тій самій кампанії 23-24 від додав до своїх 14 голів в УПЛ ще 10 асистів. А в минулому сезоні Ванат лише підтвердив свій статус найкращого форварда Ліги. Солідні 17+4 в УПЛ допомогли Динамо вперше з 2021 року здобути чемпіонство, а самому Владиславу - вдруге поспіль виграти бомбардирські перегони.

Після ще одного успішного сезону нападником почали активно цікавитися іноземні клуби. На початку літа у ЗМІ ширилися чутки про серйозний інтерес англійського Сандерленда, однак найспритнішою у боротьбі за Ваната виявилася саме Жирона, яка, за інформацією з медіа, активувала клаусулу форварда у 20 млн євро.

Жироні потрібен рятівник

Звісно, Ванат переходить у зовсім іншу Жирону, ніж та, до якої приєднувався Довбик. Минулого сезону команда Мічела майже до останнього боролася за виживання, а цей розпочала відверто провально - з трьох поразок, і перспектива опинитися в Сегунді наразі видається цілком реальною.

Проте швидкість, різкість, неординарність та гольове чуття Ваната, а також його вміння знаходити свої мʼячі, маючи відверто не найсильніших у світі партнерів, цілком можуть допомогти каталонцям уникнути пониження в класі. Принаймні, українські вболівальники точно будуть на це сподіватися: все ж таки у Жироні тепер виступатиме аж троє наших.

У матеріалі використані фото Getty images