Головний наставник каталонської Жирони Мічел після поєдинку проти Севільї (0:2) у третьому турі чемпіонату Іспанії прокоментував можливий перехід українського нападника Владислава Ваната із київського Динамо.

«Ванат? Я ні з ким не розмовляв. Мені сказали, що він був на стадіоні, завтра буде з нами, але у мене немає новин про те, що він уже підписав контракт або що угода завершена. Якщо він тут, сподіваюся, що в результаті приєднається, але я цього не знаю».

У складі Жирони вже є два представники України — Віктор Циганков та Владислав Крапивцов. Однак у матчі проти андалусійців обоє були відсутні: Циганков продовжує відновлюватися після травми, а Крапивцов поступився місцем у воротах Пауло Гассанізі.

За даними інсайдера Фабріціо Романо, керівництво Жирони вже активувало клаусулу Ваната та перерахувало Динамо 20 мільйонів євро.