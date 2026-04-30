Дніпро переміг Київ-Баскет і втретє поспіль став чемпіоном України
Найрезультативнішим в матчі став Єгор Сушкін з 14 очками
близько 1 години тому
Дніпро втретє поспіль виграв золоті медалі Суперліги GGBET, обігравши у другому матчі фіналу Київ-Баскет із рахунком 60:50. Дніпряни завершили серію до двох перемог сухим рахунком 2:0.
Кияни впевнено розпочали гру (22:17), проте у другій чверті не реалізували жодного кидка з гри, набравши лише 3 очки. Після великої перерви господарі здійснили камбек, відігравши 17 очок відставання та вийшовши вперед перед фінальною десятихвилинкою.
На вирішальний відрізок сил у Київ-Баскета не вистачило — через втому лідерів команда набрала лише 4 очки за чверть. Дніпро скористався перевагою в ресурсах і дотиснув суперника. Для клубу це четверте чемпіонство в історії.
Найрезультативнішим гравцем матчу став Єгор Сушкін (14 очок), а Ярослав Карпюк відзначився дабл-даблом (10 очок + 10 підбирань).
Суперліга. Фінал. Друга гра
Київ-Баскет — Дніпро 50:60 (22:17, 3:20, 21:8, 4:15)
БК Рівне та Харківські Соколи визначать володаря бронзових медалей у третьому матчі.
