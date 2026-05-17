Сергій Разумовський

Кривбас має провести домашній матч 29-го туру української Прем'єр-ліги проти Шахтаря сьогодні, 17 травня.

Поєдинок запланований на стадіоні «Гірник» у Кривому Розі, а початок гри було призначено на 13:00. Втім, старт зустрічі вже вдруге довелося відкласти через повітряну тривогу, тож команди змушені чекати на можливість вийти на поле.

Головним арбітром цього матчу призначено Клима Заброду. Перед поєдинком Кривбас має 47 очок і посідає шосте місце в турнірній таблиці УПЛ. Шахтар, у свою чергу, набрав 69 балів і вже достроково гарантував собі чемпіонський титул у поточному сезоні.

