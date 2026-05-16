Колишній захисник збірної України та донецького Шахтаря Ярослав Ракіцький офіційно оголосив про завершення професійної ігрової кар’єри. 36-річний футболіст зазначив, що планує залишитися у футболі, але вже в новому статусі.

У своєму зверненні Ярослав подякував партнерам, вболівальникам, президенту Шахтаря Рінату Ахметову та тренерам, окремо виділивши Мірчу Луческу.

Хочу звернутись до кожного свого вболівальника з кожного куточка футбольного світу. До всіх футбольних клубів, де я мав честь грати. Віддати шану кожному тренеру, кожному партнеру по команді, кожному рахунку, супернику та кожному працівнику клубів, хто був поруч протягом цього великого шляху.

Хочу по-людськи подякувати всім, хто підтримував мене всі ці роки. Хто радів перемогам, переживав поразки та проходив цей шлях разом зі мною.

Сьогодні я завершую етап свого життя як професійний футболіст, який здобув 30 трофеїв на найвищому рівні. І продовжую жити футболом уже в новій ролі – тренера або спортивного функціонера – побачимо згодом.

Футбол був моїм життям 30 років. Не просто грою. Не просто професією. Усе моє життя побудоване навколо футболу. Саме тому цей момент для мене особливий і непростий водночас. За ці роки було все: великі перемоги, чемпіонства, єврокубкові матчі, важкі періоди, сильні емоції та неймовірна кількість людей, які стали частиною моєї історії.

Особлива подяка моєму першому тренеру Павлу Дулінову, особливому тренеру мого дубля Валерію Яремченку та футбольному янголу – Мірчі Луческу. Дякую Рінату Леонідовичу Ахметову. Дякую моїй рідній академії Шахтаря та кожному працівнику клубу, хто був поруч протягом багатьох років.

Дякую, Шахтарю, за велику кар’єру. Дякую Президенту за шанс пройти цей шлях разом із 13 років у такому великому клубі. Ви подарували мені найкращі можливості та допомогли здійснити всі футбольні мрії. Побачимось у футболі!