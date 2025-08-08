Який анекдот розповів Буткевич у роздягальні Полісся після матчу с Пакшем. ВІДЕО
Житомирці перемогли з рахунком 3:0
близько 2 годин тому
Геннадій Буткевич / фото - Полісся
Житомирське Полісся зробило вагомий крок до плей‑оф Ліги конференцій, обігравши угорський Пакш з рахунком 3:0. Матч відбувся 7 серпня у словацькому Пряшеві на стадіоні Татран Арена.
Команда повністю контролювала гру і заслужено здобула впевнену перемогу. Позитивний настрій у Полісся після матчу підтримав і президент клубу Володимир Буткевич. Він розповів влучний анекдот:
Після фрази Софії Львовни: "І це все?" сексуальний маніяк сильно почервонів.
Гра-відповідь відбудеться 14 серпня в Угорщині. Переможець пари отримає право зіграти у плей‑оф Ліги конференцій проти Фіорентини.
Поділитись