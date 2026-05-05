Сергій Разумовський

Форвард Матвій Пономаренко очолив престижний світовий рейтинг найефективніших футболістів U21. Міжнародна аналітична організація CIES Football Observatory представила новий рейтинг найефективніших молодих футболістів світу віком до 21 року. До дослідження увійшли гравці з 50 провідних чемпіонатів, а головним критерієм стала середня кількість результативних дій за 90 хвилин.

Під результативними діями у рейтингу враховувалися голи та асисти, тобто безпосередній внесок футболіста у забиті м’ячі своєї команди. Саме за цим показником перше місце посів нападник Динамо Матвій Пономаренко.

Український форвард очолив список із показником 1,07 результативної дії за 90 хвилин. Це означає, що в середньому Пономаренко частіше ніж раз за повний матч або забиває сам, або допомагає відзначитися партнерам. Такий результат дозволив йому випередити низку відомих молодих талантів із провідних європейських клубів.

На другій позиції опинився вінгер Барселони Ламін Ямаль. Один із головних талантів світового футболу має показник 1,01 результативної дії за 90 хвилин. Третє місце у рейтингу розділили представник сербського Партизана Андрей Костич та футболіст словацького Кошице Мілан Рехуш. Обидва гравці мають однаковий показник — 0,92 результативної дії за матч.

До списку також потрапив ще один представник українського футболу. Нападник Шахтаря Кауан Еліас розташувався на сьомій сходинці рейтингу. Показник бразильського форварда склав 0,85 результативної дії за 90 хвилин.

Таким чином, одразу два футболісти з українських клубів увійшли до числа найефективніших молодих гравців світу за версією CIES Football Observatory. Лідерство Матвія Пономаренка є особливо помітним досягненням, адже рейтинг охоплює не лише європейські першості, а й широкий перелік провідних чемпіонатів з усього світу.

Раніше у таборі Шахтаря високо оцінили фанстастичний гол Пономаренка з центру поля у «Класичному».