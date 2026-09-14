Яремчук отримав шанс у Лізі Європи. Олімпіакос подав документи до УЄФА для заміни форварда
Українець зможе зіграти у єврокубках
Олімпіакос найближчим часом внесе зміни до заявки на Лігу Європи. Грецький клуб уже передав УЄФА необхідні медичні документи щодо травми Аюба Ель-Каабі та готується офіційно замінити марокканського форварда на українця Романа Яремчука. Про це повідомляє Sport24.gr.
Яремчук уже тренується разом із командою та може зіграти в першому матчі Ліги Європи проти Ягеллонії. Поєдинок відбудеться 16 вересня на стадіоні Георгіос Караїскакіс, а стартовий свисток запланований на 22:00 за київським часом.
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Окрім заміни футболіста, Олімпіакос також оновить склад тренерського штабу у своїй єврокубковій заявці. До списку внесуть головного тренера Іманола Альгуасіля та його помічників.
Таким чином, Яремчук отримує можливість повернутися до виступів у єврокубках у складі Олімпіакоса.
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