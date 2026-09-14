Павло Василенко

Олімпіакос найближчим часом внесе зміни до заявки на Лігу Європи. Грецький клуб уже передав УЄФА необхідні медичні документи щодо травми Аюба Ель-Каабі та готується офіційно замінити марокканського форварда на українця Романа Яремчука. Про це повідомляє Sport24.gr.

Яремчук уже тренується разом із командою та може зіграти в першому матчі Ліги Європи проти Ягеллонії. Поєдинок відбудеться 16 вересня на стадіоні Георгіос Караїскакіс, а стартовий свисток запланований на 22:00 за київським часом.