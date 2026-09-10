Павло Василенко

Олімпіакос офіційно оголосив про припинення співпраці з головним тренером Хосе Луїсом Менділібаром. Іспанський фахівець залишає клуб після понад двох років роботи, за які встиг здобути з командою низку важливих трофеїв.

Відставка Менділібара привертає особливу увагу в Україні через ситуацію з Романом Яремчуком. Нападник збірної України не був важливою фігурою в планах іспанського наставника та переважно залишався на лаві запасних або отримував обмежений ігровий час.