Яремчук залишився без тренера. Олімпіакос попрощався з наставником після низки гучних трофеїв
Команда отримає нового тренера
Олімпіакос офіційно оголосив про припинення співпраці з головним тренером Хосе Луїсом Менділібаром. Іспанський фахівець залишає клуб після понад двох років роботи, за які встиг здобути з командою низку важливих трофеїв.
Відставка Менділібара привертає особливу увагу в Україні через ситуацію з Романом Яремчуком. Нападник збірної України не був важливою фігурою в планах іспанського наставника та переважно залишався на лаві запасних або отримував обмежений ігровий час.
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65-річний Менділібар очолив Олімпіакос у лютому 2024 року. За цей період він допоміг грецькому клубу виграти чемпіонський титул, Кубок та Суперкубок Греції.
Найбільшим досягненням іспанця стала перемога в Лізі конференцій у сезоні-2023/24. Для Олімпіакоса це був історичний тріумф – перший єврокубковий трофей в історії клубу та всього грецького футболу.