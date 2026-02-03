Яремчук оцінив шанси дебютувати за Ліон в найближчому матчі
Українець працюватиме з Фонсекою
близько 1 години тому
Роман Яремчук. Фото - ФК Ліон
Новачок Ліона Роман Яремчук висловився про можливий дебют за нову команду в найближчому матчі. Його слова наводить YouTube-канал Ліона.
Я зараз тільки приїхав. Мені потрібно декілька днів, щоб адаптуватись, і я думаю, що тренерський штаб прийме рішення, коли я зможу допомогти команді. Все залежить від тренера, - сказав Яремчук.
4 лютого команда Паулу Фонсеки в 1/8 фіналу зустрінуться з Лавалем, що представляє Лігу 2.