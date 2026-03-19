Володимир Кириченко

Захисник Полісся Едуард Сарапій замінить захисника Сток Сіті Максима Таловєрова у складі збірної України. Про це повідомив Telegram-канал УАФ.

Таловєров зазнав травми, яка не дозволить йому зіграти у березні. Захисник Полісся переведений із резервного списку до основного.

Раніше Сарапій не грав за збірну України, але у двох матчах був на заміні. Цього сезону він забив 2 голи в 27 матчах на клубному рівні.

Україна зіграє зі Швецією 26 березня. У разі перемоги підопічні Сергія Реброва зустрінуться з переможцем матчу Польща – Албанія.

Нагадаємо, в останньому турі Чемпіоншипу проти Вотфорда Таловєров догравав матч з травмою.