Денис Сєдашов

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) поділився враженнями від візиту до України. Британець прибув до Києва на запрошення володаря титулів WBC, WBA та IBF Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Україно, я провів чудовий час. Дякую вам за теплий прийом та гостинність. Олександр Усик, дякую тобі за запрошення. До зустрічі! Ентоні Джошуа

Нагадаємо, що Усик і Джошуа відвідали вечір боксу Usyk 17 Promotions — Rising Stars, де свої чергові перемоги нокаутом здобули Даніель Лапін та Олександр Хижняк.