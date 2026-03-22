«Дякую Україні за теплий прийом»: Джошуа поділився враженнями від візиту до Києва
Британця вразила гостинність українців
близько 2 годин тому
Ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) поділився враженнями від візиту до України. Британець прибув до Києва на запрошення володаря титулів WBC, WBA та IBF Олександра Усика (24-0, 15 КО).
Україно, я провів чудовий час. Дякую вам за теплий прийом та гостинність. Олександр Усик, дякую тобі за запрошення. До зустрічі!
Нагадаємо, що Усик і Джошуа відвідали вечір боксу Usyk 17 Promotions — Rising Stars, де свої чергові перемоги нокаутом здобули Даніель Лапін та Олександр Хижняк.
