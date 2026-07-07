Павло Василенко

Український нападник Роман Яремчук не планує залишатися у Греції і хоче вже цього літа залишити Олімпіакос, адже не має стабільної ігрової практики. Про це повідомляє видання Sport24.gr.

30-річний нападник планує вже цього літа залишити клуб із Пірея і зробити це ще до старту виступів команди у єврокубках, а керівництво Олімпіакоса розуміє українця і не буде йому заперечувати.

Яремчука не влаштовує свій статус в Греції, адже він не має стабільного місця в основі діючого срібного призера місцевого чемпіонату.

Роман в минулому сезоні зіграв 604 хвилини в 16 матчах за Олімпіакос (чотири голи і одна результативна передача).

Також на його рахунку 786 хвилин в 14 поєдинках за Ліон (п'ять м'ячів і один асист), адже саме у Франції в оренді він провів другу частину сезону 2025/26.