Ярмоленко: «Ми були готові до жорсткої боротьби з боку Оболоні»
Лідер команди розповів, як команді вдалося переломити хід поєдинку
близько 1 години тому
Лідер київського Динамо Андрій Ярмоленко прокоментував перемогу над Оболонню (2:1) у рамках 20-го туру УПЛ. Слова наводить УПЛ ТБ.
Звичайно, були готові до жорсткої боротьби. Ми їх розбирали, знали, як вони грають. Хороша команда, грає компактно, добре захищаються. Тому, звичайно, важко зламувати таку оборону. Тим паче, що рахунок був 0:0, пропустили одну атаку – і вже рахунок 0:1 не на нашу користь. Задача трошки ускладнювалася, але була хороша реакція з нашої сторони. Продовжували натиск на ворота. Добре, що до перерви забили ці два м'ячі, і в другому таймі вже більше грали за рахунком.
Перемога дозволила Динамо обійти Полісся та закріпитися на третій сходинці турнірної таблиці УПЛ.
