Хто залишить Боруссію після сезону? Два гравці вже визначилися
Обидва виступали за клуб із літа 2022 року
43 хвилини тому
Захисник Ніклас Зюле та півзахисник Саліх Озджан покинуть дортмундську Боруссію наприкінці сезону. Про це повідомила пресслужба клубу на офіційному сайті.
Генеральний директор Боруссії Ларс Рікен зазначив, що переговори з обома футболістами пройшли відкрито та конструктивно.
Ми домовилися з Нікласом і Саліхом, що розстанемося по завершенні сезону.
Зюле виступає за Боруссію з літа 2022 року. За цей час він провів 108 матчів у всіх турнірах, забив три голи та віддав п’ять результативних передач.
Озджан також приєднався до клубу в 2022 році і провів 92 матчі, зробивши два асисти.
