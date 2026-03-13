Денис Сєдашов

Захисник Ніклас Зюле та півзахисник Саліх Озджан покинуть дортмундську Боруссію наприкінці сезону. Про це повідомила пресслужба клубу на офіційному сайті.

Генеральний директор Боруссії Ларс Рікен зазначив, що переговори з обома футболістами пройшли відкрито та конструктивно.

Ми домовилися з Нікласом і Саліхом, що розстанемося по завершенні сезону. Ларс Рікен

Зюле виступає за Боруссію з літа 2022 року. За цей час він провів 108 матчів у всіх турнірах, забив три голи та віддав п’ять результативних передач.

Озджан також приєднався до клубу в 2022 році і провів 92 матчі, зробивши два асисти.

