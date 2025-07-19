Український вінгер Андрій Ярмоленко, який представляє київське Динамо, наразі не тренується з основною командою, про це інформує телеграм-канал Динамівець.

Як повідомляється, 35-річний гравець працює за індивідуальною програмою, проте причини такого режиму для футболіста поки залишаються невідомими.

Динамо стартує в новому сезоні з матчів другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти мальтійського клубу Хамрун Спартанс. Перший поєдинок відбудеться на виїзді 22 липня о 20:00 за київським часом, матч-відповідь призначено на 29 липня о 21:00.

У минулому сезоні Ярмоленко провів 33 матчі за біло-синіх, відзначившись 12 голами і однією гольовою передачею. Загалом за Динамо на його рахунку 393 гри, 157 забитих м'ячів і 96 асистів.

Раніше повідомлялося, що Динамо презентувало форму на сезон 2025/26.