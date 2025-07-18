Михайло Цирук

Перший раунд кваліфікації єврокубків завершено, а отже усі чотири українські представники в єврокубках знають своїх суперників. Донецький Шахтар, який у другому відбірковому раунді Ліги Європи зустрінеться з Бешикташем, знав його заздалегідь, а от Динамо, Олександрії та Поліссю для того, аби дізнатися з ким вони зіграють, довелося трохи зачекати.

Хамрун - Динамо. Вівторок, 22 липня, 20:00

Першим імʼя свого опонента дізналося київське Динамо, і він виявився досить несподіваним. Суперник підопічних Олександра Шовковського визначався у протистоянні між мальтійським Хамруном та литовським Жальгірісом, і попри те, що багато хто вже сформував у своїй голові пару Жальгіріс - Динамо, протистояння виграв саме колектив з Мальти.

У першому поєдинку на своєму полі Жальгіріс здобув перемогу з рахунком 2:0, і здавалося, що питання щодо майбутнього суперника Динамо остаточно зняте. Однак вдома Хамрун зумів відповісти двома своїми голами наприкінці першого тайму і довів гру до серії пенальті, в якій розгорнулася справжня драма. Для того, аби виявити сильнішого, командам знадобилося аж по 14 ударів, після яких далі все ж пройшов аутсайдер.

Звісно, представника Мальти київське Динамо повинно просто не помічати, хоча результати біло-синіх на літніх зборах дуже насторожують: лише одна перемога, дві нічиїх та три поразки. Та сподіватимемося, що різниця в класі футболістів, яка так чи інакше буде на користь чемпіона України, дасться взнаки.

Хамрун виграв 4 з 5 останніх розіграшів чемпіонату своєї країни, однак це чемпіонат Мальти: яким би хейтером УПЛ ви не були, доведеться визнати, що він слабший. Кваліфікацію єврокубків цей колектив ніколи не долав: найкращий результат - плейоф кваліфікації Ліги конференцій 2022/23, у якому мальтійці поступилися сербському Партизану (3:3; 1:4). Словом, потрібно проходити, причому без жодних проблем. А якщо вони таки виникнуть - до Олександра Шовковського та його команди будуть серйозні питання.

Бешикташ - Шахтар. Четвер, 24 липня, 20:00

Своє перше реальне єврокубкове випробування розпочне наступного тижня й донецький Шахтар. Із суперником справді не пощастило, адже Бешикташ для другого раунду кваліфікації ЛЄ - це справді жорстко.

Так, минулого сезону стамбульський клуб посів тільки четверте місце в турнірній таблиці, пропустивши вперед навіть скромний Самсунспор. Так, на літніх зборах орли теж не вражали, здобувши тільки одну перемогу. Проте підбір виконавців у цій команді буквально змушує ставитися до неї з обережністю.

Попри відхід з команди Чіро Іммобіле, який перейшов до Болоньї, відомих імен у Бешикташі все ще більш ніж достатньо. Абрахам, Окслейд-Чемберлейн, Рафа Сілва та Гедсон Фернандеш з Бенфіки, а також перспективні турки, такі як Семіх Киличсой чи Оркун Кекчю під керівництвом Оле Гунара Сульшера виглядають справді загрозливо.

Буде у цьому матчі й своя драма: легенда Галатасарая Арда Туран приїде в місце, де його страшенно ненавидять, і гарячі турецькі вболівальники точно влаштують новому наставнику Шахтаря теплий прийом. У першому матчі в Стамбулі Шахтар - точно не фаворит, а загальні шанси в протистоянні близькі до 50 на 50.

Та для того, аби скористатися ними, гірникам доведеться продемонструвати гру, близьку до найкращої. Про Ільвес уже можна забувати: там, за всієї поваги, суперник був просто не здатен дати нормальне суперництво, адже різниця у класі була надто високою. А ось у цьому протистоянні ми й побачимо справжній рівень сьогоднішнього Шахтаря.

Олександрія - Партизан. Четвер, 24 липня, 20:00

Суперник Олександрії визначався у протистоянні між сербським Партизаном та кіпрським АЕКом Ларнака. Випасти міг будь-хто, врешті випали серби, і це не добре й не погано, адже за складністю варіанти були приблизно рівноцінними.

Мінімально поступившись у першому матчі на виїзді (0:1), Партизан здобув мінімальну перемогу в основний час у матчі відповіді, у додатковий команди обмінялися голами, причому белградці врятувалися на 118 хвилині, однак у серії пенальті влучнішим усе ж виявився АЕК.

Представник Сербії аж на 27 балів відстав від Црвени Звезди у турнірній таблиці чемпіонату. Звісно, конкурент видав дикий оверперформанс, втративши тільки 11 балів за сезон, однак навіть без порівняння зі Звездою 73 бали у 37 матчах, з урахуванням конкурентності чемпіонату Сербії - це небагато.

А якщо додати сюди провал у єврокубках, де Партизан не вийшов взагалі нікуди, то попередній сезон сміливо можна називати не просто провальним, а безнадійно провальним. Можливо, саме через це АЕК вважається значним фаворитом першого поєдинку.

Свої останні контрольні матчі цей клуб провів з московськими друзями - Динамо та ЦСКА, і обидва, звісно ж програв, однак цим уже нікого не здивуєш. Можливо, якщо Олександрії дістанеться саме Партизан, фактор проросійськості цієї команди стане для віцечемпіона України додатковою мотивацією.

Проте цей фактор, звісно ж, не буде ключовим. Що продемонструє з цими суперниками Олександрія - сказати важко, особливо коли ми говоримо про команду, яка втратила головного тренера та кількох лідерів, втім, шанси скоріше є, ніж навпаки.

Полісся - Санта Колома. Четвер, 24 липня, 20:00

А от суперник житомирського Полісся справді дуже сенсаційний. Бронзовий призер чемпіонату Андорри Санта Колома у першому матчі першого кваліфай-раунду на чужому полі просто знищила віцечемпіона Боснії та учасника 1/8 фіналу попереднього сезону ЛК Борац з рахунком 4:1. У матчі-відповіді андоррці поступилися 0:2, однак здобутого запасу міцності вистачило для проходу далі, тож суперником Полісся стала саме Санта Колома, і це буде перша в історії зустріч української команди з представником Андорри.

Що ж, раз із суперником так пощастило - однозначно треба проходити. Звісно, враховуючи небагатий єврокубковий досвід житомирського клубу, вимагати розгрому, чи якогось надзвичайно впевненого проходу не будемо. Однак хоча б якось пролізти суперника з Андорри - це обовʼязковий мінімум, який підопічні Руслана Ротаня мають виконати в цьому євросезоні.

У матеріалі використані фото Getty Images