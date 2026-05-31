Вінгер національної збірної України Андрій Ярмоленко поділився емоціями після перемоги над національною командою Польщі (2:0) у товариському поєдинку.

Після завершення зустрічі у Вроцлаві півзахисник також відповів на запитання журналістів про своє повернення до лав синьо-жовтих, тактичні настанови нового головного тренера Андреа Мальдери та ставлення до історичних досягнень:

Так, звичайно. Класно повернутися в збірну, класно забити після повернення, тому я дуже вдячний головному тренеру, і після гри я йому подякував, бо якби не він, думаю, цих емоцій я б не пережив.

Я завжди говорив і продовжую говорити, що рекорди – це, звичайно, добре, але найголовніше – допомагати команді, допомагати молодим гравцям на футбольному полі, в тренувальному процесі. Про рекорди я знаю, але намагаюся про них не думати. Найголовніше – давати користь, допомагати молодим футболістам прогресувати.

Якщо чесно, багато чого просили [перед матчем]. В нас останні три дні було дуже багато теорії. Нам прям розжовували, показували, куди бігти, що робити в різних ситуаціях. Не було якогось конкретно одного завдання. Якщо чесно, на футбольному полі я кайфував. Можливо, не все виходило, але коли на полі ти думаєш постійно, де тобі займати позицію, що тобі треба робити – то це класно. Я отримав величезне задоволення.