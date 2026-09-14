Після перемоги з рахунком 3:0 Ярмоленко зосередився насамперед на командному результаті.

«Я радію, тому що команда нарешті перемогла. Зіграли на нуль, тому радію цьому. А те, що голи прийдуть, – я в цьому не сумнівався. Найголовніше – не опускати руки, не опускати голову. Тому що в попередній грі проти ЛНЗ було достатньо моментів, я не знаю, як там можна було не забити, коли з метру я не влучив в порожні ворот.

Коли атакуючий гравець забиває м'яч, то це добре. Але якщо брати повністю матч, то я не можу сказати, що я задоволений своєю грою. Наприклад, з ЛНЗ я грав набагато краще, ніж сьогодні… Але це футбол. Буває таке, що ти граєш добре, але не забиваєш ось такі моменти, а буває, що ти граєш погано, у тебе є один момент, і ти його реалізовуєш», – цитує Ярмоленка клубна пресслужба Динамо.