Ярмоленко спокійно відреагував на історичний рекорд УПЛ: «Голи прийдуть, я в цьому не сумнівався»
Досвідчений гравець проаналізував переможний поєдинок
Лідер Динамо Андрій Ярмоленко спокійно відреагував на свій 124-й гол у чемпіонатах України. У матчі шостого туру УПЛ проти Епіцентру 36-річний вінгер відзначився одним із трьох голів киян та зрівнявся за результативністю з Максимом Шацьких.
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Після перемоги з рахунком 3:0 Ярмоленко зосередився насамперед на командному результаті.
«Я радію, тому що команда нарешті перемогла. Зіграли на нуль, тому радію цьому. А те, що голи прийдуть, – я в цьому не сумнівався. Найголовніше – не опускати руки, не опускати голову. Тому що в попередній грі проти ЛНЗ було достатньо моментів, я не знаю, як там можна було не забити, коли з метру я не влучив в порожні ворот.
Коли атакуючий гравець забиває м'яч, то це добре. Але якщо брати повністю матч, то я не можу сказати, що я задоволений своєю грою. Наприклад, з ЛНЗ я грав набагато краще, ніж сьогодні… Але це футбол. Буває таке, що ти граєш добре, але не забиваєш ось такі моменти, а буває, що ти граєш погано, у тебе є один момент, і ти його реалізовуєш», – цитує Ярмоленка клубна пресслужба Динамо.
Цей гол став першим для Ярмоленка у восьми матчах Динамо цього сезону. Київська команда посідає четверте місце в УПЛ, а 19 вересня зіграє із Зорею.