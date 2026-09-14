Головний тренер київського Динамо Ігор Костюк прокоментував перемогу біло-синіх над Епіцентром (3:0) у матчі шостого туру УПЛ.

«Вже багато очок Динамо втратило, тож треба було перемагати. Виконали те, про що домовлялися. Найкращий подарунок на день народження.

Штрафний Пономаренка? Це його бажання забивати і майстерність, бо він у юнацькій команді забивав зі штрафних. Здивування тут немає».

Андрій Ярмоленко – важливий гравець і на полі, і всередині колективу допомагає гравцям. Ми раді за нього, що він побив рекорд Шацьких», – сказав Костюк в ефірі УПЛ ТБ.