Костюк відреагував на розгромну перемогу Динамо над Епіцентром
Фахівець залишився задоволеним результатом поєдинку
Головний тренер київського Динамо Ігор Костюк прокоментував перемогу біло-синіх над Епіцентром (3:0) у матчі шостого туру УПЛ.
«Вже багато очок Динамо втратило, тож треба було перемагати. Виконали те, про що домовлялися. Найкращий подарунок на день народження.
Штрафний Пономаренка? Це його бажання забивати і майстерність, бо він у юнацькій команді забивав зі штрафних. Здивування тут немає».
Андрій Ярмоленко – важливий гравець і на полі, і всередині колективу допомагає гравцям. Ми раді за нього, що він побив рекорд Шацьких», – сказав Костюк в ефірі УПЛ ТБ.
Ярмоленко повторив рекорд Максима Шацьких за кількістю голів у чемпіонатах України. Обидва забили по 124 м’ячі.
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