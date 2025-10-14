Ярмолюк: «Була нелегка гра для мене»
Хавбек оцінив перемогу синьо-жовтих
44 хвилини тому
Півзахисник збірної України Єгор Ярмолюк в інтерв’ю сайту UA-Футбол прокоментував матч відбору ЧС-2026 проти Азербайджану (2:1).
«Головне, що ми заробили ці три очки, це для нас найголовніше. Почувався добре, звісно, була нелегка гра для мене, так як я не тренувався пару днів, але вже повернувся у склад.
Вони більше, ніж Ісландія грали на оборону, тяжко було якось відкрити їх та забити перший гол. Так, ми не могли пропускати цей гол. Це наша помилка, ми маємо над цим працювати».
Після чотирьох турів Україна посідає друге місце у групі D із 7 очками. Лідирує Франція (10), далі – Ісландія (4) та Азербайджан (1).
Згідно з регламентом, прямі путівки на чемпіонат світу-2026 отримають лише переможці груп. Команди, що посядуть друге місце, навесні 2026 року зіграють у плей-оф за вихід на Мундіаль.
Календар наступних матчів України у відборі ЧС-2026:
13 листопада 2025, Франція – Україна
16 листопада 2025, Україна – Ісландія
