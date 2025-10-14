Півзахисник збірної України Єгор Ярмолюк в інтерв’ю сайту UA-Футбол прокоментував матч відбору ЧС-2026 проти Азербайджану (2:1).

«Головне, що ми заробили ці три очки, це для нас найголовніше. Почувався добре, звісно, була нелегка гра для мене, так як я не тренувався пару днів, але вже повернувся у склад.

Вони більше, ніж Ісландія грали на оборону, тяжко було якось відкрити їх та забити перший гол. Так, ми не могли пропускати цей гол. Це наша помилка, ми маємо над цим працювати».