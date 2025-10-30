Англійський Брентфорд не збирається відпускати українського півзахисника Єгора Ярмолюка у зимове трансферне вікно, повідомляє TEAMTalk.

Раніше повідомлялося, що до 21-річного футболіста проявляють інтерес кілька клубів, включаючи англійські гранди Манчестер Юнайтед і Тоттенхем.

Проте керівництво Брентфорда упевнене, що Ярмолюк залишиться у команді. Головному тренеру Кіту Ендрюсу вже підтвердили, що українця не буде виставлено на продаж взимку.

Нинішнього сезону Ярмолюк провів за Брентфорд 11 матчів і записав на свій рахунок одну гольову передачу. Його контракт із клубом діє до літа 2031 року.

