Брентфорд, за який грає український хавбек Єгор Ярмолюк, зазнав поразки від Фулхема в поєдинку п'ятого туру Англійської Прем'єр-ліги — 1:3.

Єгор Ярмолюк вийшов у стартовому складі гостей та провів на полі всі 90 хвилин. За підсумками зустрічі статистичні портали оцінили його дії у 6.3 бали. Найкращим гравцем матчу було визнано півзахисника господарів Алекса Івобі.

За час гри українець 46 разів доторкнувся до м'яча, виконав 34 точні передачі з 37 (92%), створив один небезпечний момент, заблокував удар суперника і один раз вдало пішов у дриблінг. При цьому він виграв 4 дуелі з 10 (40%), зробив три підбирання, двічі порушив правила, тричі виявився обіграним і допустив п'ять втрат.