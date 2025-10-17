Ярмолюк — про гру разом з Хендерсоном: «Отримую від цього задоволення»
Український хавбек розповів про Джордана Хендерсона
близько 1 години тому
Єгор Ярмолюк/фото: Брентфорд
Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк поділився своєю думкою про партнера по центру поля Джордана Хендерсона.
«Нам дуже подобається тренуватися разом. Я отримую від цього задоволення. Почуваюся впевненіше, коли він - зі мною на полі та коли ми граємо разом у центрі. Він не тільки роздає передачі, він може робити все», – сказав українець YouTube-каналу Брентфорда.
У сезоні 2025/26 Ярмолюк уже провів дев'ять матчів за лондонський клуб і відзначився однією гольовою передачею.
Брентфорд зараз займає 16-е місце в таблиці АПЛ, набравши сім очок.
