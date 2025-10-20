Сергій Стаднюк

У восьмому турі англійської Прем’єр-ліги Брентфорд на виїзді здолав Вест Гем.

Гості одразу заволоділи ініціативою й це дало свої плоди ще до перерви. Іґор Тьяго відкрив рахунок на 43-й хвилині, вдало зігравши після швидкої атаки. У компенсований час першого тайму нападник міг оформити дубль, однак після перегляду VAR взяття воріт скасували через офсайд.

Після перерви Вест Гем намагався перехопити ініціативу, проте Брентфорд діяв організовано в обороні й небезпечно контратакував. У завершальні хвилини матчу господарі ризикували, відкрившись у захисті, чим скористався Єнсен – на 95-й хвилині він подвоїв перевагу гостей і поставив крапку в зустрічі.

Півзахисник «бджіл» Єгор Ярмолюк взяв участь у першому голі. Українець видав передачу через половину поля на Шаде, який і асистував Тьяго. Хавбек 78 разів торкався м’яча, віддав 53 точних з 61 передачі, здійснив три вдалі підкати. Оцінка гравця – 7.4.

Брентфорд набрав 10 очок у турнірній таблиці й упритул наблизився до Евертона Віталія Миколенка (11). Вест Гем залишився у зоні вильоту.

АПЛ, восьмий тур

Вест Гем – Брентфорд 0:2

Голи: Іґор Тьяго, 43, Єнсен, 90+5

Вест Гем: Ареоля, Вокер-Пітерс (Ван-Біссака, 46), Тодібо, Кілман, Скарлс (Діуф, 46), Соучек (Родрігес, 71), Ірвінг (Маршалл, 62), Бовен Фернандеш (Мавропанос, 46), Саммервілль, Пакета

Брентфорд: Келлегер, Кайоде, Коллінз, ван ден Берґ, Аєр, Гендерсон (Єнсен, 90), Ярмолюк, Уаттара (Льюїс-Поттер, 76), Дамсґор (Янельт, 75), Шаде, Тьяго

Попередження: Саммервілль (68) – Гендерсон (89)