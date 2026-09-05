Головний тренер мадридського Реала Жозе Моуріньо на пресконференції відзначив достатній рівень хитрості футболістів Бетіса у матчі 4-го туру Ла Ліги (1:0).

За словами фахівця, суперник значно краще використовує дрібні епізоди з порушеннями правил на свою користь, тоді як його власним підопічним бракує цієї риси.

Гравці Бетіса хитрі, і навіть хитріші за футболістів Реала. Гравці Реала чисті та наївні. Наші футболісти підводяться після фолу, а гравці Бетіса хитріші в цьому плані.

Чому я кажу про наївність? Маю на увазі, що, маючи обмаль приводів, футболісти Бетіса витягують максимум користі для себе від арбітра. На першій хвилині Вальверде наступають на ногу, але він підводиться з гідністю капітана Реала. Те саме було і з боку суперника, який перебував передо мною, але я думав, що їм знадобиться швидка допомога.