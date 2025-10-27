Брентфорд на своєму полі приймав Ліверпуль у матчі дев'ятого туру Англійської Прем'єр-ліги і зумів створити сенсацію, здобувши перемогу з рахунком 3:2 над чинним чемпіоном.

Півзахисник команди Єгор Ярмолюк не зміг завершити зустріч через травму та був змушений залишити поле ще в середині першого тайму. Після гри українець коротко, але емоційно відреагував на успіх своїх партнерів, висловивши радість за колектив.

«Люблю цю команду» - написав Ярмолюк на своїй сторінці в Інстаграм.

Після дев'яти турів Брентфорд набрав 13 очок і розташовується на десятому рядку турнірної таблиці АПЛ.

Цього сезону Ярмолюк провів десять матчів у всіх офіційних змаганнях, відзначившись однією результативною передачею.