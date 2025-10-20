Ярмолюк проти ексклубу Ярмоленка, битва новачків УПЛ. Трансляції матчів 20 жовтня
Розповідаємо, що можна подивитися під час ігрового дня понеділка
36 хвилин тому
Понеділок прийнято вважати нефутбольним днем, та все ж 20 жовтня на вболівальників чекають цікаві матчі одразу трьох чемпіонатів.
О другій дня розпочнеться поєдинок між ЮКСА та Лівим Берегом — минулорічним учасником УПЛ в рамках 12-го туру Першої ліги. Команди перебувають у різних частинах таблиці при тому, що у випадку перемог у перенесених іграх «лебеді» опиняться у зоні перехідних матчів. Та латиноамериканська банда свого так просто не віддасть...
14:00 | ЮКСА – Лівий Берег. Пряма трансляція
О шостій вечора на полі зійдуться Кудрівка та Металіст 1925. Два новачки еліти, які зараз перебувають на різних полюсах. Харків'яни у випадку перемоги обійдуть Динамо та наздоженуть Шахтар. Команда із Чернігівської області вдало розпочала сезон, але програла три з чотирьох останніх зустрічей. Проте і в момент успіхів у них теж ніхто не вірив.
18:00 | Кудрівка – Металіст 1925. Пряма трансляція
Закриє ігровий день матч у Лондоні. У рамках восьмого туру Вест Гем прийматиме Брентфорд. Стартовий свисток пролунає о 22:00. Команди завжди демонструють відкритий, динамічний футбол, тож глядачів очікує видовищне протистояння, у якому кожне очко має вагу. Півзахисник Єгор Ярмолюк виходив на поле у складі «бджіл» у кожному матчі сезону, тож із великою ймовірністю ми побачимо на полі українця і сьогодні.
22:00 | Вест Гем – Брентфорд. Пряма трансляція
