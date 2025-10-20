Сергій Стаднюк

Понеділок прийнято вважати нефутбольним днем, та все ж 20 жовтня на вболівальників чекають цікаві матчі одразу трьох чемпіонатів.

О другій дня розпочнеться поєдинок між ЮКСА та Лівим Берегом — минулорічним учасником УПЛ в рамках 12-го туру Першої ліги. Команди перебувають у різних частинах таблиці при тому, що у випадку перемог у перенесених іграх «лебеді» опиняться у зоні перехідних матчів. Та латиноамериканська банда свого так просто не віддасть...

14:00 | ЮКСА – Лівий Берег. Пряма трансляція

О шостій вечора на полі зійдуться Кудрівка та Металіст 1925. Два новачки еліти, які зараз перебувають на різних полюсах. Харків'яни у випадку перемоги обійдуть Динамо та наздоженуть Шахтар. Команда із Чернігівської області вдало розпочала сезон, але програла три з чотирьох останніх зустрічей. Проте і в момент успіхів у них теж ніхто не вірив.

Закриє ігровий день матч у Лондоні. У рамках восьмого туру Вест Гем прийматиме Брентфорд. Стартовий свисток пролунає о 22:00. Команди завжди демонструють відкритий, динамічний футбол, тож глядачів очікує видовищне протистояння, у якому кожне очко має вагу. Півзахисник Єгор Ярмолюк виходив на поле у складі «бджіл» у кожному матчі сезону, тож із великою ймовірністю ми побачимо на полі українця і сьогодні.