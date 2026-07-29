Володимир Кириченко

Зустріч з колишнім абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком (25-0, 16 КО) вплинула на погляди президента США Дональда Трампа на війну в Україні. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Протягом понад року в приватних розмовах з радниками Трамп наполягав на тому, що Україна програє війну, однак зараз, за словами джерел, він вражений стійкістю Зеленського, який переносить боротьбу вглиб російської території.

За словами високопоставленого чиновника адміністрації, спочатку Трамп думав, що російська армія здолає Україну, але тепер, за словами людей, знайомих з його поглядами, Трамп бачить Путіна в менш сприятливому світлі.

На погляди Трампа на війну вплинула зустріч з Усиком, який його вразив під час зустрічі в Овальному кабінеті. За словами людей, знайомих із перебігом зустрічі, Усик сказав Трампу, що українці – бійці та переможці.

Усик подарував Трампу підписану боксерську рукавичку, а також зблизилися завдяки любові до Мохаммеда Алі.

Зазначається, що Усик ламаною англійською розповів, як його родина потрапила під обстріл в Києві. В якийсь момент Трамп запитав зірку боксу, чим відрізняються росіяни та українці. Усик показав на свою голову та серце – і сказав, що відмінності є, повідомили люди, знайомі з перебігом зустрічі.

Нагадаємо, Усик проведе вечір боксу у Львові до 35-річчя Незалежності України.